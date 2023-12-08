– История Рибалты со "Спартаком"? Он же сказал, что он в отпуск приехал, потому что любит снег? (смеется) Рибалта же не от нас в "Спартак" может перейти, а через два клуба, так что никакого криминала здесь нет.
В "Зените" мы очень хорошо работали, вопросов к нему не было. Может быть, "Спартак" уже исчерпал все ресурсы, поэтому решил Рибалту позвать? – цитирует Медведева "Матч ТВ".
Напомним, Хавьер Рибалта на протяжении трех сезонов – с 2018 по 2021 годы – работал спортивным директором "Зенита". В октябре 2023 года 43-летний испанский менеджер покинул французский "Марсель", где также занимал аналогичную должность.
Прошлой ночью СМИ сообщили о том, что Рибалта прилетел в Москву рейсом из Белграда. В столичном аэропорту экс-спортдиректора питерского клуба встретил предположительно сотрудник службы безопасности "Спартака". Сам Рибалта сначала опровергал все связи с "красно-белыми", а по прибытии в Россию заявил, что приехал в отпуск. Первым об ожидаемом назначении испанца на должность спортивного директора "Спартака" сообщил журналист Иван Карпов 7 декабря.
Медведев: может, "Спартак" уже исчерпал все ресурсы, поэтому решил Рибалту позвать
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на новость о возможном назначении экс-спортдиректора "сине-бело-голубых" Хавьера Рибалты в "Спартак".
Фото: ФК "Зенит"