– Эмоции сейчас положительные, но чувствуется серьезная ответственность. Понимаю, что нас ждет важный матч. Но мы спокойно к нему готовимся. Когда идет смена тренера, то всегда появляются новые эмоции.
3 декабря 2023 года “Сочи” сыграл против самарских “Крыльев Советов” в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Тогда южане потерпели поражение от “волжан” со счетом 0:2. После той встречи Александр Точилин покинул должность главного тренера команды. Временно исполнять обязанности рулевого был назначен Денис Клюев. 10 декабря сочинцы под руководством нового наставника сыграют с “Оренбургом”.
Источник: “Матч ТВ”
Клюев – о назначении в “Сочи”: эмоции сейчас положительные, но чувствуется ответственность
Исполняющий обязанности главного тренера “Сочи” Денис Клюев рассказал об эмоциях после назначения в стан южан.
Фото: ФК "Сочи"