Однако Мостовой считает, что у Фернандеша нет причин задумываться о смене клуба.
"Так про любого футболиста сейчас говорят. Я не думаю, что его что-то не устраивает. Жедсон — сильный футболист, он играет. Не понимаю, что ему может не нравиться. Все у него нормально. Думаю, это все выдумки", — заявил Мостовой.
При этом информацию о возможном уходе португальца уже опровергли его представители. Агентство Gestifute, ведущее дела футболиста, сообщило, что Жедсон не планирует покидать "Спартак" предстоящей зимой.
В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провёл за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт один гол и три результативные передачи.
По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Фернандеша составляет 18 млн евро.
Источник: "Спорт-Экспресс"