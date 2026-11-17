Фото: ФК "Спартак"

"Так про любого футболиста сейчас говорят. Я не думаю, что его что-то не устраивает. Жедсон — сильный футболист, он играет. Не понимаю, что ему может не нравиться. Все у него нормально. Думаю, это все выдумки", — заявил Мостовой.