Фото: ФК "Локомотив"

"С исполняющим обязанности клуб уже определился. Судя по всему, это будет Серега Овчинников. Сегодня-завтра объявят, тянуть уже больше нельзя, пять дней до матча с "Родиной", — сообщил специалист.