"С исполняющим обязанности клуб уже определился. Судя по всему, это будет Серега Овчинников. Сегодня-завтра объявят, тянуть уже больше нельзя, пять дней до матча с "Родиной", — сообщил специалист.
При этом Эштреков признался, что не знает, почему руководство сделало выбор в пользу Овчинникова, а не Дмитрия Хохлова, имеющего опыт самостоятельной тренерской работы.
По словам бывшего наставника железнодорожников, в период неопределённости тренировочным процессом руководили помощники Галактионова. Он также предположил, что Олег Пашинин и тренер вратарей Заур Хапов сохранят места в обновлённом штабе.
"Как я понимаю, эти 10 дней команда работала под руководством ближайшего помощника Галактионова и Пашинина. Полагаю, Пашинин останется в новом тренерском штабе, как и Заур Хапов", — отметил Эштреков.
Сергей Овчинников хорошо знаком болельщикам "Локомотива" по выступлениям за клуб в качестве вратаря. После завершения игровой карьеры он также работал тренером.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info