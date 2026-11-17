С 2022 года сборная играет только товарищеские матчи.
«Я не понимаю тех, кто критикует товарищеские матчи сборной России. Сборная – это единый организм, который должен жить. Приезд нашей команды в любой город — это всегда праздник, люди ждут любимых футболистов. Здорово, что РФС с каждым разом привозит новых соперников. Ждем в следующем году сборные и посильнее», — сказал Булыкин.
Сегодня, 17 ноября, национальная команда России сыграет на «Ozon Арене» в Краснодаре со сборной Венесуэлы. Старт товарищеского матча запланирован на 19:00 по московскому времени. На данный момент Россия занимает 35-е место в рейтинге сборных ФИФА, южноамериканская команда располагается на 49-й строчке в этом списке.
Булыкин резко высказался о критиках сборной России
Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Rusfootball.info высказался о матчах национальной команды.
Фото: РФС / Сборная России