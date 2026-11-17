Спортивный директор воронежского "Факела" Руслан Пименов заявил, что главным препятствием для увеличения числа участников Российской Премьер-Лиги с 16 до 18 клубов является распределение доходов от телевизионных прав.

Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

"Вот в этом серьезная загвоздка — поэтому большие команды сопротивляются. Чем больше команд, тем меньше тебе достается от ТВ-контракта. Здесь все думают о деньгах прежде всего", — отметил Пименов.