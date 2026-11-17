"Вот в этом серьезная загвоздка — поэтому большие команды сопротивляются. Чем больше команд, тем меньше тебе достается от ТВ-контракта. Здесь все думают о деньгах прежде всего", — отметил Пименов.
При этом спортивный директор "Факела" признал, что для воронежского клуба увеличение числа участников РПЛ было бы выгодным решением, несмотря на возможное сокращение телевизионных доходов.
"Не ущемляя "Факел", хотелось бы, чтобы команд было больше", — подчеркнул он.
Пименов также обратил внимание, что вылет из высшего дивизиона лишает клуб выплат по телевизионному контракту РПЛ. Поэтому расширение чемпионата до 18 команд он рассматривает в том числе как возможность снизить риск потери места в элите.
В настоящее время в РПЛ выступают 16 клубов.
Источник: "РБ Спорт"