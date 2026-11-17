Селюк резко ответил на обвинения в адрес Артиги: это заказуха

Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал заказным материал о работе Франка Артиги в "Рубине" и выступил в защиту испанского специалиста после сообщений о его частых посещениях баров в Казани.

Фото: ФК "Рубин"





Селюк, представляющий интересы тренера, категорически отверг эти обвинения.



"Мне даже не хочется отвечать на такое. Это заказная статейка. У нас некоторые своими инсайдами хотят претендовать на роль Фабрицио Романо, но только в России. Но Романо никогда не опустится до такого уровня, чтобы высказываться в таком тоне о тренерах", — заявил агент "Советскому спорту".



Селюк также напомнил, что весной Артига добился с казанцами пятого места по результатам второй части чемпионата, а нынешние проблемы команды связал с кадровыми потерями и недостаточным усилением состава.



"Артига руководил командой из бара — это какой-то дешёвый популизм. Мне грустно, потому что это заказуха. Журналисты пытаются хайпануть", — подчеркнул агент.

Кроме того, Селюк высказал мнение, что в российском футболе существует тенденция к вытеснению иностранных специалистов.



Напомним, Артига возглавил "



Источник: Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Артига во время работы в "Рубине" якобы регулярно посещал бары, редко проводил теоретические занятия и недостаточно общался с футболистами.Селюк, представляющий интересы тренера, категорически отверг эти обвинения."Мне даже не хочется отвечать на такое. Это заказная статейка. У нас некоторые своими инсайдами хотят претендовать на роль Фабрицио Романо, но только в России. Но Романо никогда не опустится до такого уровня, чтобы высказываться в таком тоне о тренерах", — заявил агент "Советскому спорту".Селюк также напомнил, что весной Артига добился с казанцами пятого места по результатам второй части чемпионата, а нынешние проблемы команды связал с кадровыми потерями и недостаточным усилением состава.Кроме того, Селюк высказал мнение, что в российском футболе существует тенденция к вытеснению иностранных специалистов.Напомним, Артига возглавил " Рубин " в январе 2026 года и покинул клуб в октябре. После его отставки командой руководит Олег Кузьмин.Источник: "Советский спорт"