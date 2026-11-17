Селюк, представляющий интересы тренера, категорически отверг эти обвинения.
"Мне даже не хочется отвечать на такое. Это заказная статейка. У нас некоторые своими инсайдами хотят претендовать на роль Фабрицио Романо, но только в России. Но Романо никогда не опустится до такого уровня, чтобы высказываться в таком тоне о тренерах", — заявил агент "Советскому спорту".
Селюк также напомнил, что весной Артига добился с казанцами пятого места по результатам второй части чемпионата, а нынешние проблемы команды связал с кадровыми потерями и недостаточным усилением состава.
"Артига руководил командой из бара — это какой-то дешёвый популизм. Мне грустно, потому что это заказуха. Журналисты пытаются хайпануть", — подчеркнул агент.
Кроме того, Селюк высказал мнение, что в российском футболе существует тенденция к вытеснению иностранных специалистов.
Напомним, Артига возглавил "Рубин" в январе 2026 года и покинул клуб в октябре. После его отставки командой руководит Олег Кузьмин.
Источник: "Советский спорт"