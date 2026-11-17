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"Я обращаюсь к руководству РФС. Я обращаюсь к министру спорта Михаилу Дегтяреву. У нас есть шанс переломить ситуацию и принять участие в крупном турнире в 2028 году", — заявил Моссаковский.