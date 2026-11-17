"Наш шанс сыграть в 2028 году на крупном турнире – это Кубок Америки. Парадокс, но далекая Копа Америка сейчас может оказаться к нам ближе, чем привычный Евро", — написал комментатор.
Моссаковский напомнил, что Кубок Америки допускает участие приглашённых сборных из других конфедераций. В частности, в 2019 году на турнире выступили Япония и Катар, хотя обе команды представляют Азию.
Формат соревнований 2028 года пока не определён. По словам журналиста, обсуждаются варианты с 16 или 20 участниками, что потенциально открывает дополнительные места для приглашённых команд.
Моссаковский также обратил внимание на укрепление футбольных связей России со странами Южной Америки. В последние годы национальная и молодёжная сборные проводили товарищеские встречи с представителями региона.
"Но зондировать почву, стучаться в двери КОНМЕБОЛ нужно уже сейчас. За последние годы наши связи с южноамериканским футболом укрепились", — подчеркнул он.
Комментатор считает, что добиться приглашения можно с помощью переговоров, дипломатических усилий и дополнительного финансирования турнира. При этом переходить из УЕФА в южноамериканскую конфедерацию российской сборной не потребуется.
"Я обращаюсь к руководству РФС. Я обращаюсь к министру спорта Михаилу Дегтяреву. У нас есть шанс переломить ситуацию и принять участие в крупном турнире в 2028 году", — заявил Моссаковский.
Сборная России отстранена от официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского