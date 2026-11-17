Фото: Мысякин Александр, "Чемпионат"

"Не думаю, что затянувшаяся пауза связана с неустойкой. Из-за 60 миллионов сыр-бор устраивать не стали бы, однако поднялся шум вокруг них. Значит, какие-то принципиальные расхождения в директорате", — заявил Эштреков.

По мнению специалиста, вопрос компенсации в размере 60 млн рублей вряд ли мог стать главной причиной задержки с оформлением отставки.Особенно бывшего наставника железнодорожников возмутило публичное обсуждение увольнения Галактионова. Он напомнил, что за четыре года работы тренер помог раскрыться ряду футболистов, впоследствии принёсших клубу значительные доходы от трансферов."Он поднял ребят на новый уровень – Батракова за 25 миллионов, Баринова, Карпукаса клуб тоже продал за хорошие деньги. Должно быть маломальское уважение и благодарность тренеру. Решите тихо-мирно внутри, а не выносите сор из избы", — подчеркнул специалист.Эштреков также обратил внимание на другие внутренние разногласия в "Локомотиве", упомянув историю ухода Владимира Леонченко и предполагаемые противоречия между Юрием Нагорных и Борисом Ротенбергом.По словам тренера, отдавшего клубу 16 лет в качестве футболиста и наставника, подобные конфликты наносят ущерб репутации железнодорожников.