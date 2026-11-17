"Он взял команду в тяжёлый период, когда немцы опустили её в подвал турнирной таблицы, выправил ситуацию. А главная его заслуга в том, что с российским составом команда смогла долгое время показывать хорошие результаты", — отметил Булыкин.
Бывший форвард предположил, что причиной нынешних неудач могла стать смена клубной стратегии, к которой тренер оказался не готов. При этом он уверен, что Галактионов заслуживал возможности исправить ситуацию.
"Думаю, он мог бы ещё всё выправить, но этим будет заниматься уже другой тренер. А Галактионов в ближайшее время найдёт новый клуб, где будет делать то, что умеет, а умеет он добиваться результата", — заявил Булыкин.
Галактионов возглавлял "Локомотив" с ноября 2022 года. Под его руководством железнодорожники завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2025/26.
Однако нынешний чемпионат складывается для москвичей неудачно. После 14 туров команда набрала 11 очков и занимает 15-е место в таблице. Следующий матч "Локомотив" проведёт 22 ноября против столичной "Родины".
Источник: "Матч ТВ"