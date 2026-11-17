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"Думаю, он мог бы ещё всё выправить, но этим будет заниматься уже другой тренер. А Галактионов в ближайшее время найдёт новый клуб, где будет делать то, что умеет, а умеет он добиваться результата", — заявил Булыкин.