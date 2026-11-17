"Сейчас надо в первую очередь раскрепостить ребят психологически, вывести из этого состояния. Состав определить, исходя из тренировочного процесса", — заявил Эштреков.
Отдельно бывший тренер железнодорожников выделил состояние нападающего Николая Комличенко, который отметился двумя голами в составе сборной России.
"Самое главное, что Комличенко здоров, за сборную два забил – это большое подспорье. Без него впереди было совсем тоскливо", — подчеркнул специалист.
Эштреков считает, что оставшиеся до перерыва три встречи команда должна провести без кардинальных тактических изменений. Более серьёзную работу над игровыми принципами можно будет начать зимой, когда определится постоянный главный тренер.
"До перерыва осталось три игры, в тактике принципиально ничего не изменишь. Вот зимой уже поработает над этим кто-то. Главное побыстрее определиться, кто", — резюмировал Эштреков.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info