Ларин рассказал, что больше всего осложняет возвращение Глушенкова в сборную России

Бывший директор академии "Чертаново" Николай Ларин рассказал о реакции Максима Глушенкова на невызов в сборную России и объяснил, почему конфликт с партнёрами по национальной команде может оказаться серьёзнее разногласий с Валерием Карпиным.

Фото: ФК "Зенит"





Впоследствии Глушенков не попал в заявку национальной команды на ноябрьские встречи с Узбекистаном и Венесуэлой.



Ларин признался, что обсуждал сложившуюся ситуацию с футболистом, однако раскрывать подробности личного разговора отказался.



"Максим расстроился, что не попал в сборную. Остальное между нами останется, не могу рассказывать о нашем разговоре", — отметил специалист.



По мнению бывшего руководителя академии "Чертаново", главная сложность заключается не в отношениях Глушенкова с тренерским штабом, а в необходимости восстановить нормальное общение с другими игроками сборной.



"Думаю, проблема не столько во взаимоотношениях Максима и Валерия Георгиевича, сколько в том, как теперь общаться с теми, кто на него наехал. А в вопросе отношений с тренером все легче", — подчеркнул Ларин.

При этом он призвал не придавать конфликту излишнего значения, выразив уверенность, что к следующим матчам ситуация может измениться.



Ларин также подтвердил, что Глушенков следил за игрой



Источник: Ранее сообщалось, что после товарищеского матча с Нигерией несколько футболистов сборной предъявили претензии Глушенкову из-за недостаточной активности на поле.Впоследствии Глушенков не попал в заявку национальной команды на ноябрьские встречи с Узбекистаном и Венесуэлой.Ларин признался, что обсуждал сложившуюся ситуацию с футболистом, однако раскрывать подробности личного разговора отказался."Максим расстроился, что не попал в сборную. Остальное между нами останется, не могу рассказывать о нашем разговоре", — отметил специалист.По мнению бывшего руководителя академии "Чертаново", главная сложность заключается не в отношениях Глушенкова с тренерским штабом, а в необходимости восстановить нормальное общение с другими игроками сборной.При этом он призвал не придавать конфликту излишнего значения, выразив уверенность, что к следующим матчам ситуация может измениться.Ларин также подтвердил, что Глушенков следил за игрой сборной России против Узбекистана, несмотря на отсутствие в составе команды.Источник: "РБ Спорт"