Впоследствии Глушенков не попал в заявку национальной команды на ноябрьские встречи с Узбекистаном и Венесуэлой.
Ларин признался, что обсуждал сложившуюся ситуацию с футболистом, однако раскрывать подробности личного разговора отказался.
"Максим расстроился, что не попал в сборную. Остальное между нами останется, не могу рассказывать о нашем разговоре", — отметил специалист.
По мнению бывшего руководителя академии "Чертаново", главная сложность заключается не в отношениях Глушенкова с тренерским штабом, а в необходимости восстановить нормальное общение с другими игроками сборной.
"Думаю, проблема не столько во взаимоотношениях Максима и Валерия Георгиевича, сколько в том, как теперь общаться с теми, кто на него наехал. А в вопросе отношений с тренером все легче", — подчеркнул Ларин.
При этом он призвал не придавать конфликту излишнего значения, выразив уверенность, что к следующим матчам ситуация может измениться.
Ларин также подтвердил, что Глушенков следил за игрой сборной России против Узбекистана, несмотря на отсутствие в составе команды.
Источник: "РБ Спорт"