Ранее Осипенко покинул расположение сборной из-за травмы, однако впоследствии принял участие в матче "Динамо" против "ФК 10". Узнав об этом, Карпин заявил, что больше не намерен доверять медицинским заключениям клубов без дополнительного обследования футболистов в национальной команде.
"Мое предположение: на Валерия Георгиевича настолько надавили московские клубы и "Краснодар" за то, что он не вызвал двух игроков "Зенита", что ему надо было еще чем-то разбавить этот скандал, и подвернулся Осипенко", — заявил Гурцкая.
По мнению агента, у представителей других команд могли возникнуть вопросы относительно того, почему футболисты петербургского клуба получили возможность остаться в расположении "Зенита" во время международной паузы.
"Потому что очень много недовольных, почему именно футболистам "Зенита" дают спокойно готовиться", — добавил он.
Гурцкая также считает, что Карпину необходимо публично объяснить причины отсутствия Максима Глушенкова в национальной команде.
Напомним, в ноябрьский состав сборной России не попали два футболиста "Зенита" — Максим Глушенков и Александр Соболев.
Источник: "Это футбол, брат!"