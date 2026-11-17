Карпов также утверждает, что Артига редко проводил теоретические занятия и не разбирал с футболистами ошибки после матчей.
"Тренер считал, что полезнее сконцентрироваться на позитиве, а плохие результаты связывал лишь с отсутствием замены Даку", — написал инсайдер.
Кроме того, по сведениям Карпова, игроки жаловались на недостаточную физическую готовность и испытывали трудности с выполнением требований тренерского штаба.
Сам Артига ранее объяснял неудачи команды кадровыми потерями и отсутствием необходимого усиления. Однако инсайдер оспорил эту версию, отметив, что большинство покинувших клуб футболистов не играли ключевых ролей в составе.
Под руководством испанца "Рубин" набрал 12 очков в 12 матчах РПЛ. После его увольнения команду возглавил Олег Кузьмин.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова