Организаторы встречи подготовили специальную церемонию в ретростиле. Перед началом игры футболисты обеих команд выйдут на поле с букетами цветов, отдавая дань традициям прошлого и подчёркивая атмосферу гостеприимства и спортивного уважения.
Главным событием церемонии станет символический первый удар по специальному ретро-мячу. Его выполнят бывшие главные тренеры "Спартака" и "Алании" Олег Романцев и Валерий Газзаев.
Участие специалистов имеет особое историческое значение. В ноябре 2026 года исполняется ровно 30 лет со дня первого в истории чемпионатов России "Золотого матча". В 1996 году московский "Спартак" под руководством Романцева и владикавказская "Алания", которую тренировал Газзаев, встретились в дополнительном поединке за чемпионский титул.
Тогда победу со счётом 2:1 одержали красно-белые, став чемпионами России.
Источник: РФС
Романцев и Газзаев нанесут символический удар перед матчем России с Венесуэлой
Легендарные российские тренеры Олег Романцев и Валерий Газзаев примут участие в торжественной церемонии перед товарищеским матчем сборных России и Венесуэлы 17 ноября.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов