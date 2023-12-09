– Игровое время Кади – проблема. К сожалению, пока он играет не так часто, как хотелось бы. Если так это и продолжится, то буду разговаривать с руководством “Краснодара”.
В текущем сезоне 27-летний Кади Боржес принял участие в 20 матчах “Краснодара”. Бразильский футболист сумел записать в собственный актив четыре забитых мяча и одну результативную передачу.
В настоящее время “Краснодар” занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. После 17 туров коллектив Владимира Ивича набрал 35 очков.
Источник: “РБ Спорт”
Агент: игровое время Кади в “Краснодаре” – проблема
Хелсио Алиск, агент полузащитника “Краснодара” Кади Боржеса, высказался о малом количестве игрового времени своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"