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Агент: игровое время Кади в “Краснодаре” – проблема

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Хелсио Алиск, агент полузащитника “Краснодара” Кади Боржеса, высказался о малом количестве игрового времени своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"
– Игровое время Кади – проблема. К сожалению, пока он играет не так часто, как хотелось бы. Если так это и продолжится, то буду разговаривать с руководством “Краснодара”.

В текущем сезоне 27-летний Кади Боржес принял участие в 20 матчах “Краснодара”. Бразильский футболист сумел записать в собственный актив четыре забитых мяча и одну результативную передачу.

В настоящее время “Краснодар” занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. После 17 туров коллектив Владимира Ивича набрал 35 очков.

Источник: “РБ Спорт”

Краснодар Боржес
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