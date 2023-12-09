"Со мной все хорошо, все обошлось в негативном плане. К началу сборов буду готов. Получил травму боковой связки колена", - цитирует Карпукаса "СЭ".
Артем Карпукас, выступающий на позиции опорного полузащитника, пропустил заключительную игру "Локомотива" в этом году против "Урала" (2:0) из-за повреждения. В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 18 матчах за "железнодорожников" во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.
Карпукас: получил травму боковой связки колена. К началу сборов буду готов
Хавбек московского "Локомотива" Артем Карпукас поделился информацией о своем физическом состоянии.
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