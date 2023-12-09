Полузащитник Руслан Литвинов и вингеры Хесус Медина, Тео Бонгонда не примут участия в последнем матче "Спартака" в этом году, сообщает "СЭ". Игра 18-го тура российской Премьер-лиги против "Крыльев Советов" пройдет в Москве в субботу, 9 ноября. Начало встречи в 14:00 по столичному времени.
"Спартак" после 17 сыгранных туров набрал 27 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. "Крылья Советов" располагаются на две строчки выше, набрав 29 баллов.
Три игрока "Спартака" не приехали на матч с "Крыльями Советов"
Футболисты "Спартака" Литвинов, Медина и Бонгонда пропустят заключительный матч года против "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"