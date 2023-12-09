— Футбол немного изматывает, поэтому здорово, что сейчас будет возможность увидеться с близкими, немного перевести дух и разгрузить голову, чтобы на вторую часть сезона вернуться с новыми силами
9 декабря Санкт-Петербурге “Зенит” в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги сыграл с “Пари НН” из Нижнего Новгорода. Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 1:0. Таким образом, они завершили первую часть нынешнего сезона, уйдя на зимний перерыв.
Благодаря сегодняшней победе “Зенит” набрал 36 очков. Он возглавил турнирную таблицу РПЛ.
Источник: “Матч ТВ”
Вендел: футбол немного изматывает, поэтому здорово, что сейчас будет возможность отдохнуть
Полузащитник петербургского “Зенита” Вендел признался, что он немного устал от футбола.
Фото: ФК "Зенит"