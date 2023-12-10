Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев после крупной победы над самарскими "Крыльями Советов" (3:0) ответил на вопрос о возможном увольнении главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля.
– На данный момент Абаскаль – наш главный тренер. Совет директор всегда оценивает работу главного тренера. Если ли вероятность, что Абаскаль покинет клуб? Если будет какое-то решение, то мы обязательно вам сообщим его, – приводит слова Малышева "СЭ".
В субботу, 9 декабря, "Спартак" без дисквалифицированного главного тренера команды Гильермо Абаскаля разгромил "Крылья Советов" (3:0) в домашнем матче 18-го тура чемпионата России. Благодаря этой победе "красно-белые" набрали 30 очков и переместились на 5-ю строчку в таблице Российской Премьер-Лиги. "Крылья Советов" с 29 очками опустились на 6-е место.
Отметим, что хозяева повели с преимуществом в 2 мяча уже к 8-й минуте благодаря точным ударам нападающих Квинси Промеса и Александра Соболева. Во втором тайме полузащитник Кристофер Мартинс оформил разгром.
Гендиректор "Спартака" Малышев: на данный момент Абаскаль – наш главный тренер
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев после крупной победы над самарскими "Крыльями Советов" (3:0) ответил на вопрос о возможном увольнении главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"