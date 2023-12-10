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Нападающий "Зенита" Сергеев: не буду смотреть матч "Краснодар" – ЦСКА, отпуск!

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Нападающий "Зенита" Иван Сергеев после домашней победы над "Пари НН" (1:0) в заключительном матче своей команды в 2023 году признался, что не будет смотреть воскресный матч между "Краснодаром" и ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
– Матч "Краснодар" – ЦСКА? Не буду смотреть футбол, отпуск! Результат скажут. Планы на Новый год? Домой, к родителям, как обычно, – приводит слова Сергеева "Чемпионат".

В субботу, 9 декабря, "Зенит" на своем поле минимально обыграл "Пари НН" со счетом 1:0 в рамках 18-го тура РПЛ и вернулся на вершину таблицы, набрав 36 очков. Победу хозяевам принес точный удар колумбийского нападающего Матео Кассьерры, который отличился на 7-й минуте с передачи бразильского полузащитника Густаво Мантуана.

Отметим, что "Краснодар" может сместить "Зенит" с первого места и уйти на зимний перерыв лидером чемпионата России в случае победы в домашнем матче 18-го тура над ЦСКА. Игра состоится сегодня, 10 декабря, в 19:45 по местному времени. Главным судьей встречи назначен москвич Сергей Карасев.

Зенит Нижний Новгород Сергеев
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