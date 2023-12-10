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Зиньковский: готовились к игре с “Крыльями Советов” в тепле, чтобы не было лишних соплей

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Полузащитник московского “Спартака” Антон Зиньковский рассказал о том, что красно-белые готовились к матчу 18-го тура РПЛ с самарскими “Крыльями Советов” в манеже.
Фото: ФК "Спартак"
— Это было сделано для того, чтобы не морозиться эти дни. И так много заболевших, простудившихся на холоде. Готовились в тепле, чтобы не было лишних соплей. Да, искусственное поле, но зато в тепле.

Вчера, 9 декабря 2023 года, в Москве на стадионе “Открытие Банк Арена” состоялся очередной матч 18-го тура чемпионата России по футболу. В рамках него местный “Спартак” сыграл против самарских “Крыльев Советов”. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 3:0.

В настоящее время московский “Спартак” имеет в собственном активе 30 очков. Подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, Антон Зиньковский в этом розыгрыше чемпионата России по футболу принял участие в 17 матчах. Российский вингер забил два гола и не отметился результативными передачами.

Источник: “Чемпионат”

Зиньковский Крылья Советов Спартак
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