– Я не удивлен, что "Краснодар" первую часть сезона закончил на первом месте в РПЛ. У них сейчас очень серьезная команда, и они обязательно добьются успеха. Когда работает хорошее руководство, хороший тренер и хорошие футболисты, то команда обязательно побеждает.
Для "Зенита" не станет трагедией, если они не станут чемпионами. Если питерцы не станут, это означает, что "Краснодар" был лучше. Для соревновательной лиги хорошо, что есть чередование чемпионов, – цитирует испанского тренера Metaratings.
В воскресенье, 10 декабря, "Краснодар" нанес поражение ЦСКА со счетом 1:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России и завершил 2023 год на верхней строчке в таблице РПЛ, обогнав "Зенит". Автором победного гола хозяев на 90-й минуте стал 21-летний полузащитник Никита Кривцов, который мощно пробил в ближний угол ворот голкипера "красно-синих" Игоря Акинфеева после подачи с углового хавбека Эдуарда Сперцяна.
После 18 сыгранных встреч команда Владимира Ивича набрала 38 очков и опередила на 2 очка "Зенит". "Армейцы" опустились на 8-е место, пропустив вперед казанский "Рубин" и отставая от замыкающего тройку лидеров московского "Динамо" на 4 очка. В первом туре Премьер-Лиги после зимней паузы, который запланирован на начало марта 2024 года, "Краснодар" на своем поле примет казанский "Рубин".
Рианчо: для "Зенита" не станет трагедией, если он не станет чемпионом
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо отреагировал на победу "Краснодара" в заключительном матче РПЛ 2023 года и промежуточное лидерство "быков" перед зимней паузой в чемпионате.
Фото: ФК "Зенит"