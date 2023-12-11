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Семак: женский и мужской "Зенит" - чемпионы. Это доказывает, что Санкт-Петербург - ведущий город в российском футболе

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, какой российский город считает ведущим в отечественном футболе.
Фото: ФК "Зенит"
- Поздравляю тренера женского "Зенита" с завоеванием титула. Женская и мужская команды - чемпионы. Это доказывает, что Санкт-Петербург - ведущий город в российском футболе, - передаёт слова Семака Matchtv.ru.

24 ноября 2023 года стало известно, что женская команда петербургского "Зенита" во второй раз подряд завоевала чемпионское звание. Мужская команда сине-бело-голубых под руководством главного тренера Сергея Семака также является действующим чемпионом России, весной 2023 года выиграв это звание в пятый раз подряд.

В текущей турнирной таблице РПЛ "Зенит" с 36 очками в 18 матчах занимает второе место, отставая от лидирующего "Краснодара" на 2 очка.

Зенит Семак
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