Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
20:30
ЛеччеНе начат
Кальяри
22:45
СассуолоНе начат

Президент идущего в стыках "Оренбурга" рассказал о перспективах главного тренера Давида Деограсии

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин ответил на вопрос о возможном расставании с испанским главным тренером Давидом Деограсией.
Фото: ФК "Оренбург"
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался о перспективах нынешнего тренерского штаба команды, возглавляемого 50-летним бывшим директором клубной академии испанцем Давидом Деограсией.

- Возможный уход Деограсии? У Давида есть кредит доверия, и он остаётся главным тренером "Оренбурга", - передаёт слова Еремякина "Чемпионат".

По итогам осенней части сезона-2023/2024 "Оренбург" под руководством испанского специалиста Давида Деограсии находится в турнирной таблице Российской премьер-лиги на 14 месте - в зоне стыковых матчей, набрав 15 очков в 18 матчах. Деограсия возглавил южноуральцев в августе 2023 года после увольнения чешского наставника Иржи Ярошика.

Оренбург Еремякин Деограсия
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится