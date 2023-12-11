Президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался о перспективах нынешнего тренерского штаба команды, возглавляемого 50-летним бывшим директором клубной академии испанцем Давидом Деограсией.
- Возможный уход Деограсии? У Давида есть кредит доверия, и он остаётся главным тренером "Оренбурга", - передаёт слова Еремякина "Чемпионат".
По итогам осенней части сезона-2023/2024 "Оренбург" под руководством испанского специалиста Давида Деограсии находится в турнирной таблице Российской премьер-лиги на 14 месте - в зоне стыковых матчей, набрав 15 очков в 18 матчах. Деограсия возглавил южноуральцев в августе 2023 года после увольнения чешского наставника Иржи Ярошика.
Президент идущего в стыках "Оренбурга" рассказал о перспективах главного тренера Давида Деограсии
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин ответил на вопрос о возможном расставании с испанским главным тренером Давидом Деограсией.
Фото: ФК "Оренбург"