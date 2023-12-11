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В "Сочи" отреагировали на информацию о переговорах с экс-наставником сборной Испании и "Монако"

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Глава пресс-службы "Сочи" Антон Костров отреагировал на информацию о том, что новым главным тренером "барсов" может стать экс-наставник сборной Испании и "Монако" Роберт Морено.
Фото: Getty Images
- На данный момент исполняющий обязанности главного тренера - Денис Клюев. Комментарий на тему нового главного тренера мы не даём. Информация по новому тренеру как будет, мы вам сообщим. К сожалению, сейчас не можем раскрыть никаких подробностей, - передаёт слова Кострова Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что руководство "Сочи" ведёт переговоры о назначении на должность главного тренера 46-летнего испанца Роберта Морено, прежде возглавлявшего сборную Испании, "Монако" и "Гранаду", а также работавшего в качестве ассистента в тренерском штабе "Барселоны".

3 декабря было объявлено об отставке прежнего главного тренера "барсов" Александра Точилина, в домашнем матче 18 тура РПЛ против "Оренбурга" (1:1) командой руководил исполняющий обязанности наставника Денис Клюев.

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