Московский "Спартак" соберётся после зимнего отпуска 18 января 2024 года, сообщают СМИ. По данным источника, 19 января футболистам нужно будет пройти мероприятия по медицинскому обследованию и тестированию.
Ранее появлялась информация, что 22 января красно-белые вылетят в Дубай (Объединённые Арабские Эмираты), где будут проходить их тренировочные сборы. В планах "Спартака" принять участие в межсезонном турнире "Зимний кубок РПЛ", который состоится в начале февраля 224 года.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: отпуск "Спартака" закончится 18 января
По данным СМИ, игроки московского "Спартака" завершат зимний отпуск текущего сезона 18 января 2024 года.
Фото: ФК "Спартак"