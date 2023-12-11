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Metaratings: отпуск "Спартака" закончится 18 января

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По данным СМИ, игроки московского "Спартака" завершат зимний отпуск текущего сезона 18 января 2024 года.
Фото: ФК "Спартак"
Московский "Спартак" соберётся после зимнего отпуска 18 января 2024 года, сообщают СМИ. По данным источника, 19 января футболистам нужно будет пройти мероприятия по медицинскому обследованию и тестированию.

Ранее появлялась информация, что 22 января красно-белые вылетят в Дубай (Объединённые Арабские Эмираты), где будут проходить их тренировочные сборы. В планах "Спартака" принять участие в межсезонном турнире "Зимний кубок РПЛ", который состоится в начале февраля 224 года.

Источник: Metaratings.ru

Спартак
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