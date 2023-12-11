- Чему он радовался? Видимо, ничьей с родным клубом, который дал ему дорогу в жизнь. Когда обеспеченные люди рассуждают, что "это не деньги, могли бы за меня заплатить"… Тебя год назад отпустили бесплатно! - передаёт слова Искакова Sport24.
33-летний правый защитник Марио Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июль 2022 года. Летом 2022 года футболист по личной просьбе к руководству клуба приостановил контракт, мотивировав это семейными обстоятельствами, но летом 2023 года вернулся в РПЛ, подписав соглашение с "Зенитом". В матче ЦСКА - "Зенит" (1:1) после ответного гола сине-бело-голубых только что заменённый Фернандес единственным из всей команды побежал праздновать гол со скамейки запасных, развив при этом скорость выше собственной максимальной на поле во время игры.
Тренер ЦСКА - о реакции Марио Фернандеса на гол "Зенита": чему ты радуешься? Тебя год назад отпустили бесплатно!
Тренер ЦСКА Мурат Искаков высказался о демонстративной радости защитника Марио Фернандеса после гола "Зенита" в ворота красно-синих.
Фото: ФК "Зенит"