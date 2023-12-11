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Тренер ЦСКА - о реакции Марио Фернандеса на гол "Зенита": чему ты радуешься? Тебя год назад отпустили бесплатно!

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Тренер ЦСКА Мурат Искаков высказался о демонстративной радости защитника Марио Фернандеса после гола "Зенита" в ворота красно-синих.
Фото: ФК "Зенит"
- Чему он радовался? Видимо, ничьей с родным клубом, который дал ему дорогу в жизнь. Когда обеспеченные люди рассуждают, что "это не деньги, могли бы за меня заплатить"… Тебя год назад отпустили бесплатно! - передаёт слова Искакова Sport24.

33-летний правый защитник Марио Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июль 2022 года. Летом 2022 года футболист по личной просьбе к руководству клуба приостановил контракт, мотивировав это семейными обстоятельствами, но летом 2023 года вернулся в РПЛ, подписав соглашение с "Зенитом". В матче ЦСКА - "Зенит" (1:1) после ответного гола сине-бело-голубых только что заменённый Фернандес единственным из всей команды побежал праздновать гол со скамейки запасных, развив при этом скорость выше собственной максимальной на поле во время игры.

ЦСКА Зенит Марио Фернандес
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