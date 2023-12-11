– Звание лучшего тренера я бы отдал Юрану. Потому что не обладая такими возможностями, как у других команд, он держится на очень высоком уровне, и они на хорошем месте для себя.
Сергей Юран является главным тренером нижегородского “Пари НН” с апреля 2023 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2025 года.
После 18 туров чемпионата России по футболу нижегородский “Пари НН” имеет в собственном активе 24 очка. Подопечные Сергея Юрана занимают девятое место в турнирной таблице. В последнем матче перед уходом на зимний перерыв они на выезде проиграли петербургскому “Зениту” со счетом 0:1.
Источник: “ВсеПроСпорт”
Семин: звание лучшего тренера первой части сезона я бы отдал Юрану
Легендарный российский футбольный специалист Юрий Семин выбрал лучшего тренера первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"