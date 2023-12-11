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Семин: звание лучшего тренера первой части сезона я бы отдал Юрану

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Легендарный российский футбольный специалист Юрий Семин выбрал лучшего тренера первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"
– Звание лучшего тренера я бы отдал Юрану. Потому что не обладая такими возможностями, как у других команд, он держится на очень высоком уровне, и они на хорошем месте для себя.

Сергей Юран является главным тренером нижегородского “Пари НН” с апреля 2023 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2025 года.

После 18 туров чемпионата России по футболу нижегородский “Пари НН” имеет в собственном активе 24 очка. Подопечные Сергея Юрана занимают девятое место в турнирной таблице. В последнем матче перед уходом на зимний перерыв они на выезде проиграли петербургскому “Зениту” со счетом 0:1.

Источник: “ВсеПроСпорт”

Юран Нижний Новгород Семин
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