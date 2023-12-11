— По совокупности — конечно, Промес. В отдельных матчах можно было выделить Литвинова, Пруцева, Соболева, но на стабильно высоком уровне играл только Промес. Конечно, Квинси может играть сильнее.
В текущем сезоне нападающий московского “Спартака” Квинси Промес принял участие в 21 матче во всех официальных турнирах. Ему удалось записать на свой счет не только восемь забитых мячей, но и восемь результативных передач.
После 18 туров Российской Премьер-Лиги московский “Спартак” имеет в собственном активе 30 баллов. Он занимает пятое место в турнирной таблице.
Источник: “Чемпионат”
Титов – о лучшем игроке “Спартака”: по совокупности — конечно, Промес
Бывший футболист “Спартака” Егор Титов назвал лучшего игрока красно-белых в текущем сезоне.
Фото: "Матч ТВ"