Согласно исследованию, проведенному Metaratings.ru, "Зенит" стал лучшим по средней посещаемости в текущем сезоне среди клубов Восточной Европы и Казахстана.
Домашние игры клуба с берегов Невы в осенней части сезона российской Премьер-лиги посещали в среднем 26 913 болельщиков. Вторую строчку в данном рейтинге заняла польская "Легия" - ее домашние матчи в среднем собирают по 25 259 зрителей. Топ-3 замыкает также клуб из Польши - "Шленск", чья посещаемость составляет 23 219 человек.
Четвертый показатель по средней посещаемости в Восточной Европе у "Краснодара", на матчи которого приходит 22 831 зрителей.
Московский "Спартак" показал лишь 13-й результат. Матчи "красно-белых" посещают в среднем 14 936 болельщиков. 15-я позиция досталась волгоградскому "Ротору", домашние игры которого в среднем посещает 14 328 человек.
"Зенит" стал самым посещаемым клубом Восточной Европы. "Спартак" на 13 месте, "Ротор" - 15-й
Стал известен клуб Восточной Европы с лучшей средней посещаемостью домашних игр.
Фото: ФК "Зенит"