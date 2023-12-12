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"Зенит" стал самым посещаемым клубом Восточной Европы. "Спартак" на 13 месте, "Ротор" - 15-й

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Стал известен клуб Восточной Европы с лучшей средней посещаемостью домашних игр.
Фото: ФК "Зенит"
Согласно исследованию, проведенному Metaratings.ru, "Зенит" стал лучшим по средней посещаемости в текущем сезоне среди клубов Восточной Европы и Казахстана.

Домашние игры клуба с берегов Невы в осенней части сезона российской Премьер-лиги посещали в среднем 26 913 болельщиков. Вторую строчку в данном рейтинге заняла польская "Легия" - ее домашние матчи в среднем собирают по 25 259 зрителей. Топ-3 замыкает также клуб из Польши - "Шленск", чья посещаемость составляет 23 219 человек.

Четвертый показатель по средней посещаемости в Восточной Европе у "Краснодара", на матчи которого приходит 22 831 зрителей.

Московский "Спартак" показал лишь 13-й результат. Матчи "красно-белых" посещают в среднем 14 936 болельщиков. 15-я позиция досталась волгоградскому "Ротору", домашние игры которого в среднем посещает 14 328 человек.

Зенит Спартак Ротор Краснодар
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