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"Краснодар" предложил Батчи новый контракт

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Вингер "Краснодара" Жоау Батчи подтвердил, что клуб предложил ему новый контракт.
Фото: ФК "Краснодар"
"Да, действительно клуб предложил мне новый контракт. Сейчас ведем переговоры. Увидите ли вы меня весной в "Краснодаре"? Да", - цитирует Батчи "РБ Спорт".

Левый фланговый форвард Жоау Батчи защищает цвета "Краснодара" с сентября прошлого года. Текущее соглашение 25-летнего вингера с краснодарским клубом истекает летом 2025 года. В нынешнем сезоне ангольский футболист записал на свой счет 1+4 по системе гол плюс пас в 22 матчах за "черно-зеленых". Всего в активе Батчи 44 игры за "Краснодар", в которых он забил 4 гола и сделал 6 голевых ассистов.

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