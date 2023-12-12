"Да, действительно клуб предложил мне новый контракт. Сейчас ведем переговоры. Увидите ли вы меня весной в "Краснодаре"? Да", - цитирует Батчи "РБ Спорт".
Левый фланговый форвард Жоау Батчи защищает цвета "Краснодара" с сентября прошлого года. Текущее соглашение 25-летнего вингера с краснодарским клубом истекает летом 2025 года. В нынешнем сезоне ангольский футболист записал на свой счет 1+4 по системе гол плюс пас в 22 матчах за "черно-зеленых". Всего в активе Батчи 44 игры за "Краснодар", в которых он забил 4 гола и сделал 6 голевых ассистов.
"Краснодар" предложил Батчи новый контракт
Вингер "Краснодара" Жоау Батчи подтвердил, что клуб предложил ему новый контракт.
Фото: ФК "Краснодар"