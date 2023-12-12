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"Чемпионат": Ионов покинет "Ростов" в зимнее трансферное окно

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По данным СМИ, вингер "Ростова" Алексей Ионов сменит клуб зимой 2024 года.
Фото: ФК "Ростов"
34-летний атакующий полузащитник "Ростова" Алексей Ионов покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщают СМИ.

Ионов вернулся в "Ростов" из "Краснодара" в июле 2023 года на правах свободного агента, его контракт с жёлто-синими действует до июня 2025 года. Ранее Алексей выступал за донской клуб с августа 2017 года по октябрь 2020 года. В текущем сезоне на счету футболиста 17 матчей за "Ростов" во всех турнирах и один результативный пас.

Всего в составе дончан Ионов сыграл 104 матча, отметившись в них 18 голами и 13 голевыми передачами.

Источник: "Чемпионат"

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