34-летний атакующий полузащитник "Ростова" Алексей Ионов покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщают СМИ.
Ионов вернулся в "Ростов" из "Краснодара" в июле 2023 года на правах свободного агента, его контракт с жёлто-синими действует до июня 2025 года. Ранее Алексей выступал за донской клуб с августа 2017 года по октябрь 2020 года. В текущем сезоне на счету футболиста 17 матчей за "Ростов" во всех турнирах и один результативный пас.
Всего в составе дончан Ионов сыграл 104 матча, отметившись в них 18 голами и 13 голевыми передачами.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Ионов покинет "Ростов" в зимнее трансферное окно
По данным СМИ, вингер "Ростова" Алексей Ионов сменит клуб зимой 2024 года.
Фото: ФК "Ростов"