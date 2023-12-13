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Сафонов - о Помазуне: по окончании сезона мы точно не планируем дальше оставаться в "Урале"

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Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера Ильи Помазуна, рассказал о будущем голкипера.
Фото: ФК "Урал"
"Аренда рассчитана до конца сезона. Если будет хороший вариант, будем с ЦСКА разговаривать. По окончании сезона мы точно не планируем дальше оставаться в "Урале", уже четыре года там на правах аренды", - цитирует Сафонова Metaratings.

Напомним, что Илья Помазун, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, выступает в аренде за екатеринбургский "Урал" с 2020 года. За все время Помазун провел за "Урал" 105 игр, в которых пропустил 137 мячей и 28 раз сумел сохранить свои ворота "сухими". Голкипер дебютировал за сборную России в октябре 2023 года в товарищеском матче против национальной команды Кении (2:2).

Помазун Урал ЦСКА
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