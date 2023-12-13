- Российский футбольный союз оказывал активное содействие в вопросах расследования уголовного дела "Чайки". В ходе расследования уголовного дела были установлены фамилии бывших арбитров, принимавших участие в организации договорных матчей: это Антон Качанов, Денис Мезенцев, Денис Степанищев, Сергей Костевич и Максим Матюнин. Все они были пожизненно отстранены от футбола. Другие арбитры, выступавшие в суде, проходили по делу как свидетели. Анализ их работы показал отсутствие предвзятого судейства, - передаёт слова Каманцева "Чемпионат".
Сегодня стало известно решение суда по делу о договорных матчах песчанокопской "Чайки" в ФНЛ-2 (в настоящее время - Вторая лига). Бывший исполнительный директор песчанокопцев Олег Баюн был признан виновным в 10 случаях подкупа футбольных судей и одном эпизоде сговора с соперником, за что был приговорён к штрафу в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей. После заседания Баюн заявил, что арбитры, проходившие фигурантами по его делу, продолжают свою работу, при этом трое из них, по его словам, выросли до уровня судейства матчей Российской премьер-лиги.
Экс-директор "Чайки" приговорён к штрафу за 10 эпизодов подкупа судей. Трое рефери-фигурантов продолжают работать в РПЛ
Каманцев: все арбитры, участвовавшие в договорных матчах "Чайки", пожизненно отстранены от футбола
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал заявление экс-исполнительного директора "Чайки" Олега Баюна о том, что подкупленные им судьи работают в РПЛ.
Фото: РФС