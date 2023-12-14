– Никого насильно держать не будем. Если человек хочет, он может уходить. Главное, чтобы за это клуб получил компенсацию. Компенсация за Юрана — 200 миллионов рублей? Да. Эта сумма указана в контракте. У нас рабов нет.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Сергей Юран может покинуть должность главного тренера нижегородского “Пари НН”. Но в команде опровергли данные слухи.
Напомним, Сергей Юран является главным тренером нижегородского “Пари НН” с апреля текущего года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2025 года.
Источник: "СЭ"
Глава “Пари НН”: компенсация за Юрана — 200 миллионов рублей
Председатель совета директоров “Пари НН” Дмитрий Кондратов заявил о том, что нижегородский клуб не будет насильно удерживать Сергея Юрана на посту главного тренера команды.
Фото: ФК "Пари НН"