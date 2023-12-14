Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Рома
20:45
ШерифНе начат
Карабах
20:45
ХеккенНе начат
Славия Прага
20:45
СерветтНе начат
ЛАСК
20:45
ТулузаНе начат
Сент Жиллуаз
20:45
ЛиверпульНе начат
Ренн
20:45
ВильярреалНе начат
Байер
20:45
МольдеНе начат
Панатинаикос
20:45
Маккаби ХайфаНе начат
Брайтон энд Хоув Альбион
23:00
МарсельНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ШтурмНе начат
Олимпиакос
23:00
ТСЦНе начат
Ракув
23:00
АталантаНе начат
Арис Лимассол
23:00
СпартаНе начат
Аякс
23:00
АЕК АфиныНе начат
Вест Хэм Юнайтед
23:00
ФрайбургНе начат
Бетис
23:00
Глазго РейнджерсНе начат

Глава “Пари НН”: компенсация за Юрана — 200 миллионов рублей

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Председатель совета директоров “Пари НН” Дмитрий Кондратов заявил о том, что нижегородский клуб не будет насильно удерживать Сергея Юрана на посту главного тренера команды.

Фото: ФК "Пари НН"
– Никого насильно держать не будем. Если человек хочет, он может уходить. Главное, чтобы за это клуб получил компенсацию. Компенсация за Юрана — 200 миллионов рублей? Да. Эта сумма указана в контракте. У нас рабов нет.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Сергей Юран может покинуть должность главного тренера нижегородского “Пари НН”. Но в команде опровергли данные слухи.

Напомним, Сергей Юран является главным тренером нижегородского “Пари НН” с апреля текущего года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2025 года.

Источник: "СЭ"

Юран Нижний Новгород
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится