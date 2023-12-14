– Полная тишина, никаких переговоров. Будет совет директоров у “Спартака”, после этого примут какое-то решение, но какое – я не знаю.
Действующее соглашение Георгия Джикии с московским “Спартаком” рассчитано до июня 2024 года. Он выступает в составе красно-белых с июня 2024 года.
В текущем сезоне Георгий Джикия принял участие в общей сложности в девяти матчах своей команды. При этом защитник потерял место в стартовом составе московского “Спартака”.
Источник: Metaratings
Агент: никаких переговоров о продлении контракта Джикии со “Спартаком” нет
Защитник Георгий Джикия не ведет переговоры с московским “Спартаком” о продлении контракта, сообщает агент игрока Вадим Шпинев.
Фото: ФК "Спартак"