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Агент: никаких переговоров о продлении контракта Джикии со “Спартаком” нет

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Защитник Георгий Джикия не ведет переговоры с московским “Спартаком” о продлении контракта, сообщает агент игрока Вадим Шпинев.
Фото: ФК "Спартак"
– Полная тишина, никаких переговоров. Будет совет директоров у “Спартака”, после этого примут какое-то решение, но какое – я не знаю.

Действующее соглашение Георгия Джикии с московским “Спартаком” рассчитано до июня 2024 года. Он выступает в составе красно-белых с июня 2024 года.

В текущем сезоне Георгий Джикия принял участие в общей сложности в девяти матчах своей команды. При этом защитник потерял место в стартовом составе московского “Спартака”.

Источник: Metaratings

Джикия Спартак
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