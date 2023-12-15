- Действительно, к Гарре возник серьёзный интерес в Италии. На нас уже выходили представители "Удинезе", "Фиорентины", "Торино" и "Салернитаны". До переговоров на уровне клубов дело пока не дошло - потенциальные покупатели только прощупывают почву на предмет возможного трансфера. Наличие у Бенхамина итальянского паспорта может ускорить процесс, так как он не будет считаться легионером в Серии А. Но как минимум до Рождества до конкретики вряд ли дойдёт, - передаёт слова Хинчагова "Чемпионат".
23-летний аргентинский вингер Бенхамин Гарре, являющийся воспитанником клубной системы "Манчестер Сити", выступает за самарские "Крылья Советов" с января 2023 года после перехода из аргентинского "Расинга" за 1,7 миллиона евро. Текущая стоимость футболиста по оценке портала Transfermarkt составляет 8 миллионов евро, его контракт с волжанами действует до конца июня 2026 года.
В текущем сезоне на счету Гарре 20 сыгранных матчей за "Крылья Советов" во всех турнирах, 8 забитых голов и 3 результативных паса.
Четыре итальянских клуба проявляют интерес к вингеру "Крыльев Советов" Гарре
Исполнительный директор компании Ultimate Sports Марат Хинчагов рассказал об интересе к атакующему хавбеку "Крыльев Советов" Бенхамину Гарре со стороны зарубежных клубов.
Фото: ПФК "Крылья Советов"