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Четыре итальянских клуба проявляют интерес к вингеру "Крыльев Советов" Гарре

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Исполнительный директор компании Ultimate Sports Марат Хинчагов рассказал об интересе к атакующему хавбеку "Крыльев Советов" Бенхамину Гарре со стороны зарубежных клубов.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Действительно, к Гарре возник серьёзный интерес в Италии. На нас уже выходили представители "Удинезе", "Фиорентины", "Торино" и "Салернитаны". До переговоров на уровне клубов дело пока не дошло - потенциальные покупатели только прощупывают почву на предмет возможного трансфера. Наличие у Бенхамина итальянского паспорта может ускорить процесс, так как он не будет считаться легионером в Серии А. Но как минимум до Рождества до конкретики вряд ли дойдёт, - передаёт слова Хинчагова "Чемпионат".

23-летний аргентинский вингер Бенхамин Гарре, являющийся воспитанником клубной системы "Манчестер Сити", выступает за самарские "Крылья Советов" с января 2023 года после перехода из аргентинского "Расинга" за 1,7 миллиона евро. Текущая стоимость футболиста по оценке портала Transfermarkt составляет 8 миллионов евро, его контракт с волжанами действует до конца июня 2026 года.

В текущем сезоне на счету Гарре 20 сыгранных матчей за "Крылья Советов" во всех турнирах, 8 забитых голов и 3 результативных паса.

Крылья Советов Серия А Удинезе Фиорентина Торино Салернитана Гарре Российские трансферы
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