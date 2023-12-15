Как утверждает источник, контрольная игра между белградским ОФК и московским "Динамо", первоначально запланированная на 3 февраля 2024 года в Анталье (Турция) в рамках предсезонного сбора, отменена по геополитическим причинам. Все дело в ухудшении отношений между Сербией и Турцией, из-за которого власти балканской страны рекомендовали своим клубам организовывать тренировочные сборы в других государствах. Отмечается, что большинство команд чемпионата Сербии зимой сделают выбор в пользу Кипра.
ОФК уверенно возглавляет таблицу Первой лиги чемпионата Сербии, набрав 51 очко после 20-ти сыгранных туров и опережая ближайших преследователей на 17 очков.
Ранее Telegram-канал "Baza" сообщил, что контрольный предсезонный матч между московским ЦСКА и белградским "Партизаном" не состоится по аналогичной причине.
Источник: "СЭ"
"СЭ": ОФК отказался играть с "Динамо" из-за напряженных отношений между Сербией и Турцией
Белградский клуб ОФК отказался от проведения товарищеского матча с московским "Динамо" из-за напряженных отношений между Сербией и Турцией.
Фото: ФК "Динамо"