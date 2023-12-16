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Генич: "Зенит" не только должен думать о том, как усилить свой состав, но и о том, чтобы не потерять тех, кто уже есть

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Комментатор Константин Генич считает, что у "Зенита" могут возникнуть проблемы с сохранением лидеров.
Фото: соцсети
"Легионеры не желают оставаться, ведь команда не участвует в еврокубках. Сейчас "Зенит" не только должен думать о том, как усилить свой состав, но и о том, чтобы не потерять тех, кто уже в команде", — сказал Генич.

Отметим, что ранее появилась информация, что Вендел заинтересован в уходе из команды, о чём и сообщил своим агентам. Однако представитель футболиста опроверг эту информацию. Вендел уже хотел уйти из "Зенита" в летнее трансферное окно.

Источник: Metaratings.

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