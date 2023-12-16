"Легионеры не желают оставаться, ведь команда не участвует в еврокубках. Сейчас "Зенит" не только должен думать о том, как усилить свой состав, но и о том, чтобы не потерять тех, кто уже в команде", — сказал Генич.
Отметим, что ранее появилась информация, что Вендел заинтересован в уходе из команды, о чём и сообщил своим агентам. Однако представитель футболиста опроверг эту информацию. Вендел уже хотел уйти из "Зенита" в летнее трансферное окно.
Источник: Metaratings.
Генич: "Зенит" не только должен думать о том, как усилить свой состав, но и о том, чтобы не потерять тех, кто уже есть
Комментатор Константин Генич считает, что у "Зенита" могут возникнуть проблемы с сохранением лидеров.
Фото: соцсети