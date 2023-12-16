"Спад Пиняева? Я думаю, это нормальная ситуация. На Сергея выпала большая нагрузка. Он неплохо выступил, все его рассматривают как игрока основного состава, но ему 19 лет", — сказал Сычев.
19-летний футболист в нынешнем сезоне принял участие в 25 матчах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с железнодорожниками истекает в конце 2026 года.
Отметим, что Пиняев является самым молодым автором гола в составе сборной России. Ранее он также проходил стажировку в составе "Манчестер Юнайтед".
Источник: Metaratings.
Сычев — о спаде Пиняева: нормальная ситуация, ему всего 19 лет
Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычёв высказался о форварде команды Сергее Пиняеве.
Фото: ФК "Локомотив"