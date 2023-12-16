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Кечинов: при Абаскале Джикия в "Спартаке" играть уже не будет

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Экс-полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов выразил уверенность, что защитник "красно-белых" Георгий Джикия не сумеет вернуться в состав московской команды при нынешнем главном тренере Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"
В текущем сезоне 30?летний защитник "Спартака" появился на поле в 9 матчах чемпионата и Кубка России, не отметившись голевыми действиями.

– Мы видим, что при Абаскале Джикия почти перестал играть. Не стоит забывать, что он возрастной футболист. Как мне кажется, лично ему стоит сменить обстановку, перезапустить свою футбольную карьеру. Если для него есть вариант именно с "Краснодаром", то это великолепно. Все мы прекрасно понимаем, что при нынешнем главном тренере Джикия играть уже не будет. Надеюсь, что со сменой обстановки и клуба у него получится перезапустить карьеру, – цитирует Кечинова "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Краснодар" рассматривает вариант трансфера защитника "Спартака" Георгия Джикии в качестве замены Хуниору Алонсо в случае ухода 30-летнего парагвайца из клуба во время зимнего перерыва. Отмечается, что на данный момент южане пока не вступали в переговоры со стороной Джикии и рассчитывают сохранить Алонсо как минимум до конца сезона-2023/24. Также сообщалось об интересе к Джикии со стороны "Локомотива".

Контракт "Спартака" с Джикией рассчитан до лета 2024 года и предусматривает опцию продления. В нынешнем сезоне защитник сборной России принял участие только в 6 из 18-ти матчей "красно-белых" в чемпионате страны, не отметившись результативными действиями. Последний раз он выходил на поле в начале октября.

Спартак Абаскаль Кечинов Джикия Краснодар
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