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Ташуев: не думаю, что в ближайшие годы нас вернут в еврокубки. Можем спокойно начинать сезон в июне

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Главный тренер "Факела" Сергей Ташуев считает, что сезон чемпионата России можно начинать в июне.
Фото: ФК "Ахмат"
- Надо все-таки учитывать, что Россия - страна холодная. А мы не играем в июне, да еще и пропускаем половину июля. Это самое подходящее время для футбола, а мы отдыхаем. Отпуск у нас… Этот момент, конечно, убивает! Да даже сейчас можно внести изменения в календарь. Не думаю, что в ближайшие годы нас вернут в еврокубки. Значит, можем спокойно начинать сезон в июне и не заканчивать его в декабре, чтобы не возникало вот таких форс-мажоров.

Сезон 2023/2024 в российской Премьер-лиге стартовал 21 июля. Сейчас чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится в начале марта. После 18 сыгранных туров первое место в турнирной таблице занимает "Краснодар", набравший к этому моменту 38 очков. На второй строчке с 36 набранными баллами располагается "Зенит". Топ-3 замыкает московское "Динамо", набравшее 32 очка.

В зоне прямого вылета в Первую лигу находятся "Сочи" (11 очков) и калининградская "Балтика" (13 очков). В зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ расположились "Оренбург", заработавший 15 баллов, и грозненский "Ахмат", набравший 17 очков.

Источник: "СЭ"

Ташуев Факел
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