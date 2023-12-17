"Очень хочется, чтобы "Крылья Советов" стали чемпионами, но это в этом сезоне это практически невозможно. Если такое произойдёт в дальнейшем, я буду очень рад. Завершить сезон в тройке для команды будет большим успехом", - цитирует Ларина "Чемпионат".
Напомним, что "Крылья Советов" располагаются на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ по итогам 18-ти сыгранных туров. Команда отстает от третьего места, на котором расположилось московское "Динамо", на 3 очка. В сезоне 2022/2023 в РПЛ выступало 20 воспитанников академии "Чертаново", в числе которых - Пиняев, Сарвели, Зиньковский, Ломаев и многие другие.
Ларин - о "Крыльях Советов": очень хочется, чтобы они стали чемпионами
Экс-директор "Чертаново" Николай Ларин порассуждал о возможном чемпионстве "Крыльев Советов" в этом сезоне.
Фото: соц. сети Николая Ларина