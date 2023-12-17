Владимир Пономарев, выступавший ранее в составе ЦСКА и сборной Советского Союза, назвал Георгия Черданцева лучшим футбольным комментатором в России.
"На телевидении должны работать специалисты, которые знают футбол не понаслышке. Надо брать пример с Черданцева. Мне кажется, это самый лучший комментатор футбола! Он же сам в футбол играл, поэтому в нём разбирается. Он очень грамотный, здорово разбирается. Мне нравится его речь, он успевает объяснять ситуации на футбольном поле", — приводит слова Пономарева источник.
Георгий Черданцев работает комментатором на телеканале "Матч ТВ" с ноября 2015-го года, к которому специалист присоединился после работы на "НТВ плюс". Также 52-летний специалист регулярно работает на всех крупных международных турнирах и ведет собственные аналитические передачи.
Источник: "Legalbet.ru"
Пономарев: Черданцев - лучший футбольный комментатор, с него надо брать пример
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением, кого считает лучшим комментатором в России
Фото: Instagram Георгия Черданцева