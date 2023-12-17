Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм Юнайтед
3 - 0 3 0
ВулверхэмптонЗавершен
Брентфорд
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Арсенал
2 - 0 2 0
Брайтон энд Хоув АльбионЗавершен
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
0 - 0 0 0
МальоркаЗавершен
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
БетисЗавершен
Лас-Пальмас
1 - 1 1 1
КадисЗавершен
Реал Мадрид
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Милан
3 - 0 3 0
МонцаЗавершен
Фиорентина
1 - 0 1 0
ВеронаЗавершен
Удинезе
2 - 2 2 2
СассуолоЗавершен
Болонья
2 - 0 2 0
РомаЗавершен
Лацио
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
2 - 0 2 0
КёльнЗавершен
Байер
3 - 0 3 0
АйнтрахтЗавершен
Бавария
1 - 0 1 0
Штутгарт2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нант
0 - 2 0 2
БрестЗавершен
Мец
0 - 1 0 1
МонпельеЗавершен
Тулуза
0 - 0 0 0
РеннЗавершен
Лорьян
1 - 2 1 2
СтрасбурЗавершен
Марсель
2 - 1 2 1
КлермонЗавершен
Лилль
22:45
ПСЖНе начат

Пономарев: Черданцев - лучший футбольный комментатор, с него надо брать пример

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением, кого считает лучшим комментатором в России
Фото: Instagram Георгия Черданцева
Владимир Пономарев, выступавший ранее в составе ЦСКА и сборной Советского Союза, назвал Георгия Черданцева лучшим футбольным комментатором в России.

"На телевидении должны работать специалисты, которые знают футбол не понаслышке. Надо брать пример с Черданцева. Мне кажется, это самый лучший комментатор футбола! Он же сам в футбол играл, поэтому в нём разбирается. Он очень грамотный, здорово разбирается. Мне нравится его речь, он успевает объяснять ситуации на футбольном поле", — приводит слова Пономарева источник.

Георгий Черданцев работает комментатором на телеканале "Матч ТВ" с ноября 2015-го года, к которому специалист присоединился после работы на "НТВ плюс". Также 52-летний специалист регулярно работает на всех крупных международных турнирах и ведет собственные аналитические передачи.

Источник: "Legalbet.ru"

Черданцев Пономарёв
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится