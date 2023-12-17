Бывший защитник "Зенита" и "Анжи", занимающий ныне пост главы Федерации Футбола Санкт-Петербурга, Алексей Игонин отреагировал на слухе о возможном уходе Вендела из "Зенита" в зимнее трансферное окно.
"Зенит" может отпустить Вендела. В команде есть футболисты, способные играть на уровне РПЛ. Ничего критичного в этом уходе я не вижу. Если Вендел действительно хочет покинуть "Зенит", тогда надо искать возможность отпустить его", — приводит слова Игонина источник.
Ранее появлялись новости, что Вендел хочет продолжить карьеру в чемпионате Бразилии и присоединиться к "Фламенго". Кроме того, в услугах полузащитника заинтересован турецкий "Галатасарай"
Источник: "РБ Спорт"
Игонин - об уходе Вендела из "Зенита": ничего критичного в этом не вижу
Экс-игрок сборной России не переживает из-за возможного ухода Вендела из "Зенита".
Фото: "СЭ"