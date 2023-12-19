– Вендел все время дает понять, что хочет уйти. Но у Вендела сложная ситуация – у него контракт до 2027 года. И как он может тогда уйти? Только за деньги. Но бразильские клубы вряд ли пойдут на то, чтобы платить такую сумму – миллионов 25, ну, может, 20. Появилась информация еще, что турки его тоже хотели заполучить, но надо платить деньги клубу. Чисто профессиональная история. Клаудиньо, думаю, тоже хотел бы уйти, что-то у него не складывается, – приводит слова Орлова "РБ Спорт".
Ранее издание Radio Manchete сообщило, что полузащитник "Зенита" Вендел обратился к своему агенту с просьбой организовать переход в бразильский "Фламенго" в зимнее трансферное окно. Председатель правления санкт-петербургского клуба Александр Медведев опроверг слухи. Gala News написало, что "Зенит" готов обменять Вендела в турецкий "Галатасарай" на экс-футболиста украинского "Шахтера" Тете.
В текущем розыгрыше чемпионата России Вендел принял участие в 16 матчах в составе "Зенита", отметившись 6 голами и 4 ассистами. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2026/27. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего бразильца в 22 млн евро. После первой части чемпионата России "Зенит" расположился на 2-м месте в таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на 2 очка за 12 туров до завершения турнира.
Орлов: Вендел все время дает понять, что хочет уйти из "Зенита". Клаудиньо тоже хотел бы уйти
Футбольный комментатор Геннадий Орлов порассуждал о возможном уходе бразильского полузащитника Вендела из "Зенита" в зимнее трансферное окно.
Фото: "Матч ТВ"