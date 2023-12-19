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В ЦСКА заявили, что не получали никаких предложений по Федору Чалову

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб не получал предложений по покупке Федора Чалова.
Фото: ФК ЦСКА
"Интерес к Феде Чалову от европейских клубов абсолютно логичен, но никаких предложений на сегодня ЦСКА не получал. Конечно, клуб заинтересован и делает все для продления контракта с Федором, хотя и стоит отметить, что переговоры очень тяжелые", - цитирует Брейдо "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в услугах нападающего московского ЦСКА заинтересован французский "Марсель". Чалов является воспитанником московского клуба и выступает за основной состав "армейцев" с 2016 года. В текущем сезоне Федор отметился 11-ю голами и 3-мя результативными передачами в 26-ти матчах во всех турнирах. Контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца 2024 года. Руководство клуба ведет с игроком переговоры о продлении соглашения.

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