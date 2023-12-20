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Мостовой - о решении РФС остаться в УЕФА: Мир — это Европа. Мы там, где и должны быть

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Легенда российского футбола Александр Мостовой прокомментировал решение РФС оставаться под эгидой УЕФА
Getty Images
Экс-игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой обрадовался решению РФС не выходить из состава УЕФА.

"Аллилуйя! Сделали то, о чём мы говорили ещё год назад. Правильное решение. Туда уйдёшь — потом назад не вернёшься. Мир — это Европа. Остались там, где и должны быть", - приводит слова Мостового источник.

Сегодня на заседании РФС было принято единогласное решение о невыходе России из УЕФА в пользу Азиатской Конфедерации Футбола. Однако, член исполкома Александр Зотов заявил, что данное решение не является окончательным.

Источник: "Чемпионат"

Мостовой
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