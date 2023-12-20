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Зимний Кубок РПЛ пройдет в феврале 2024-го. Теперь кубок будет международным

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Анонсирован Кубок РПЛ, который состоится во время зимней паузы в чемпионате России.
Фото: официальный сайт "Спартака"
Российская Премьер-лига официально анонсировала намеченный на февраль 2024-го года Кубок РПЛ. Из прошлогодних участников кубка в турнире останутся лишь "Спартак" (действующий чемпион) и "Ростов". Вместо "Краснодара" и "Сочи", участвовавших в прошлом розыгрыше, приглашены казахстанский "Кайрат" и "Шабаб Аль-Ахли" - действующий чемпион ОАЭ.

Матчи будут проходить в Абу-Даби в первой половине февраля. более точные данные о времени начала матчей и расписании будут объявлены позже.

Источник: "Premierliga.ru"

Спартак Ростов Кайрат Аль-Ахли
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